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В мире     30.07.2020 16:57

Дональд Трамп допустил перенос президентских выборов в США из-за коронавируса

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Теги:  Дональд Трамп  США  президентские выборы  перенос 

30 июля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп допустил возможность перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Трампа, пойти на перенос президентских выборов можно, чтобы избежать голосования по электронной почте.

«Это станет большим затруднением для США. Задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?», - написал Трамп.

Президентские выборы в США должны состоятся в ноябре текущего года, вместе с выборами в Конгресс. Президент Трамп намерен баллотироваться на второй срок.


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Теги: 
Дональд Трамп  США  президентские выборы  перенос 

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