30 июля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп допустил возможность перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
По мнению Трампа, пойти на перенос президентских выборов можно, чтобы избежать голосования по электронной почте.
«Это станет большим затруднением для США. Задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?», - написал Трамп.
Президентские выборы в США должны состоятся в ноябре текущего года, вместе с выборами в Конгресс. Президент Трамп намерен баллотироваться на второй срок.
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