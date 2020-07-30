30 июля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп допустил возможность перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.



По мнению Трампа, пойти на перенос президентских выборов можно, чтобы избежать голосования по электронной почте.



«Это станет большим затруднением для США. Задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?», - написал Трамп.



Президентские выборы в США должны состоятся в ноябре текущего года, вместе с выборами в Конгресс. Президент Трамп намерен баллотироваться на второй срок.