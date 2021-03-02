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В мире     02.03.2021 16:41

ЕС назвал фамилии россиян, против которых ввел санкции из-за Навального

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Теги:  Евросоюз  санкции  Алексей Навальный  Навальный 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Евросоюз ввел санкции против ряда российских чиновников, которые по мнению Евросоюза причастны к заключению Алексея Навального, их фамилии опубликованы в официальном вестнике ЕС

Санкции введены в отношении генпрокурора Игоря Краснова, главы СК РФ Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова и главы ФСИН Александра Калашникова.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза, однако не стал конкретно уточнять каким образом это будет сделано.

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Теги: 
Евросоюз  санкции  Алексей Навальный  Навальный 

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