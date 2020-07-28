28 июля. Mossovetinfo.ru – Евросоюз как минимум до середины августа не откроет границы с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на члена одной из делегаций стран Альянса, прибывших на Совет ЕС.



По словам источника, в ЕС считают, что статистика заболевших коронавирусом в России пока не дает возможности открыть границы.



Евросоюз с 1 июля открыл границы для ряда стран, после эпидемии коронавируса, однако Россия не вошла в этот список. Также в список не включили США. Позднее из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации из списка были исключены Сербия и Черногория.



Список стран, с которыми ЕС открывает границы, определяется Советом ЕС и пересматривается каждые две недели. Очередной список должен быть опубликован в ближайшие дни, следующий пересмотр пройдет в середине августа.