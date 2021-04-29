В мире 29.04.2021, 16:39 Франция планирует возобновить прием иностранных туристов с 9 июня

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Франция планирует возобновить прием иностранных туристов с 9 июня, сообщает французское издание Nice Matin со ссылкой на план правительства. Принимать планируется ту...