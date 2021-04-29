Другие материалы
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В мире
29.04.2021, 16:39
Франция планирует возобновить прием иностранных туристов с 9 июня
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Франция планирует возобновить прием иностранных туристов с 9 июня, сообщает французское издание Nice Matin со ссылкой на план правительства. Принимать планируется ту...
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В мире
29.04.2021, 11:00
Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и остановить «Северный поток-2»
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Европарламент внес в проект резолюции, принятие которой ожидается сегодня, предложение отключить Россию от SWIFT и остановить строительство «Северного потока -2» в случае ...
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В мире
29.04.2021, 09:00
Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден в ходе выступления в Конгрессе заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, текст выступления американского президента опубликова...