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В мире     15.03.2021 11:11

Евросоюз намерен начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» - СМИ

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  переговоры 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает агентство Reuters.

Как сообщает агентство, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, рассказал, что для того, чтобы начать переговоры, необходимы запросы от четырех стран Евросоюза.

Ранее европейский регулятор лекарственных средств Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины. При этом Венгрия еще в январе одобрила использование «Спутника V» на территории страны, позднее это сделала Словакия. Кроме того, подписан договор о производстве российской вакцины в Италии.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  переговоры 

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