27 июля. Mossovetinfo.ru – Пандемия коронавируса усиливается, за последние полтора месяца число заболевших практически удвоилось, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По данным организации, общее количество заболевших составляет почти 16 миллионов человек, в результате заражения более 640 тысяч скончались.
«Это шестой раз, когда в соответствии с Международными медико-санитарными правилами объявляется глобальная чрезвычайная ситуация. Но она, пожалуй, самая тяжелая», - отметил Гебрейесус.
Глава ВОЗ заявил, что намерен собрать чрезвычайный комитет, который должен будет пересмотреть оценку ситуации с коронавирусом.
Гебрейесус напомнил, что обычные меры предосторожности (мытье рук, ношение масок, соблюдение дистанции), а также тестирование, выявление заболевших и их контактеров и их своевременное лечение являются ключевыми мерами в борьбе с распространением коронавирусом.
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