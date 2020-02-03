3 февраля. Mossovetinfo.ru – Эвакуацию российских граждан из китайской провинции Хубэй будут проводить самолеты Военно-Космических сил России, сообщила на совещании российского правительства вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.



По словам Голиковой, в понедельник, 3 февраля группировка самолетов ВКС будет направлена в Хубэй. По предварительным данным, сейчас там находится 130 российских граждан, однако эта цифра постоянно меняется и точное число россиян можно будет установить только на месте.



В свою очередь, Министерство обороны РФ сообщило, что для вывоза россиян из Китая будет задействовано 5 самолетов ВКС. На борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в вирусологии.



Решение об эвакуации российских граждан из Китая в связи с вспышкой заболевания коронавирусом было принято 31 января. Эвакуировать планируется всех россиян, которые выразят такое желание. По возвращении все они проведут две недели в карантине.



Кроме того, с 1 февраля из эпидемии коронавируса Россия приостановила воздушное сообщение с Китаем.