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В мире     16.10.2024 15:18

Казахстан отказался присоединяться к БРИКС в обозримом будущем

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Теги:  Казахстан  БРИКС  Россия  Песков  форум 

16 октября — Mossovetinfo.ru — Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИКС, однако, скорее всего, в обозримом будущем страна воздержится от подачи заявки в объединение, сообщил TengriNews пресс-секретарь президента Берик Уали.

Также пресс-секретарь Токаева подтвердил планы казахстанского президента принять участие в саммите БРИКС в Казани, где тот планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате «аутрич».

В России с уважением относятся к позиции Казахстана по вопросу вступления в БРИКС. Об этом сообщил 16 октября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях, поэтому Москва относится к позиции Астаны с уважением.

«Казахстан — наш друг, наш стратегический партер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями», — заявил официальный представитель Кремля и добавил, что Москва с нетерпением ждет участия Касым-Жомарта Токаева в предстоящем в Казани саммите БРИКС.

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Теги: 
Казахстан  БРИКС  Россия  Песков  форум 

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