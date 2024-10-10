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В мире
16.10.2024, 15:18
Казахстан отказался присоединяться к БРИКС в обозримом будущем
16 октября — Mossovetinfo.ru — Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИ...
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В мире
14.10.2024, 11:59
Китай, форум: Гендиректор ТАСС призвал объединять усилия для того, чтобы использовать ИИ для общего блага
14 октября — Mossovetinfo.ru — В сегодняшнем мире, где искусственный интеллект (ИИ) уже меняет облик медиасферы, важн...
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В мире
10.10.2024, 22:46
ЦАХАЛ обстрелял силы ООН в Ливане из танка
10 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) преднамеренно обстреляла объект на территории штаб-квар...