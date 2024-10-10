16 октября — Mossovetinfo.ru — Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИ...

14 октября — Mossovetinfo.ru — В сегодняшнем мире, где искусственный интеллект (ИИ) уже меняет облик медиасферы, важн...