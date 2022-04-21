Китай предложил глобальную инициативу по безопасности - Си Цзиньпин

21 апреля. Mossovetinfo.ru - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг выдвинул инициативу в области глобальной безопасности, направленную на обеспечение безопасности для всех в мире. Си Цзиньпин выдвинул эту инициативу, выступая с программной речью по видеосвязи на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума /БАФ/ 2022 года, сообщает Синьхуа, распространившая полный текст этой речи.



В том числе Си Цзиньпин сказал:



Мы должны работать вместе, чтобы поддерживать мир и стабильность в мире. Древнекитайский философ заметил: "Стабильность приносит стране процветание, а нестабильность приводит страну к бедности". Безопасность является предпосылкой развития. Мы, человечество, живем в неделимом сообществе безопасности. Неоднократно доказывалось, что менталитет холодной войны только разрушит рамки глобального мира, что гегемонизм и политика силы только поставят под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация только усугубит проблемы безопасности в 21 веке. Для содействия безопасности для всех в мире Китай хотел бы предложить глобальную инициативу по безопасности следующим образом:



Важно, чтобы мы оставались приверженными видению общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и работали вместе для поддержания мира и безопасности во всем мире; оставались приверженными уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, отстаивали невмешательство во внутренние дела, уважали независимый выбор путей развития и социальные системы, созданные людьми в разных странах; оставайтесь приверженными соблюдению целей и принципов Устава ООН, отвергайте менталитет холодной войны, выступайте против односторонности и говорите " нет " групповой политике и блоковой конфронтации; оставайтесь приверженными серьезному отношению к законным проблемам безопасности всех стран, отстаивайте принцип неделимой безопасности, стройте сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектура безопасности и противодействие стремлению к собственной безопасности за счет безопасности других; оставайтесь приверженными мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, поддерживайте все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов, отвергайте двойные стандарты и выступайте против бессмысленного использования односторонних санкций и юрисдикции с длинными руками; оставайтесь приверженными поддержанию безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных областях, а также работайте вместе по региональным спорам и глобальным вызовам, таким как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биобезопасность.



Фото: Синьхуа