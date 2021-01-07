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В мире     07.01.2021 11:37

Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

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Теги:  Джо Байден  Байден  США  выборы 

7 января. Mossovetinfo.ru – Палата представителей Конгресса США и Сенат утвердили результаты выборов президента США. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года.

Ранее результаты выборов президента США огласила коллегия выборщиков. Кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена поддержали 302 выборщика, республиканца и действующего президента Дональда Трампа — 232 человека. Для победы достаточно голосов 270 голосов выборщиков.

Утверждение выборов президента США в Конгрессе обернулось беспорядками в Капитолии. В результате столкновений погибли четыре человека.


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Теги: 
Джо Байден  Байден  США  выборы 

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