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В мире     26.02.2021 09:39

Лидеры ЕС признали необходимость введения сертификатов вакцинации

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Теги:  Евросоюз  ЕС  COVID-19  коронавирус  вакцинация  сертификаты  Ангела Меркель 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Лидеры Евросоюза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации от коронавируса, они будут разработаны в течение трех месяцев, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам совещания глав ЕС по коронавирусу.

По словам Меркель, вначале электронные сертификаты разработают страны-члены ЕС, после чего Еврокомиссия, которая будет прорабатывать технические вопросы, сделает сертификаты совместными, чтобы их можно было использовать во всех странах.

Канцлер Германии заявила, что сертификаты вакцинации должны облегчить поездки внутри Евросоюза, а также могут стать основанием для въезда на территорию ЕС граждан из третьих стран.

Помимо этого, Еврокомиссия создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутаций коронавируса. Также Евросоюз намерен увеличить поддержку стран Африки в области вакцинации.

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Теги: 
Евросоюз  ЕС  COVID-19  коронавирус  вакцинация  сертификаты  Ангела Меркель 

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