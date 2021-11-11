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В мире     11.11.2021 14:18

Лукашенко предупредил ЕС о возможности перекрытия экспортного газопровода и грузопотоков через Белоруссию

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Теги:  Лукашенко  Белоруссия  ЕС  газ  транзит  санкции  МИД 

11 ноября, Mossovetinfo.ru - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил "МИД предупредить всех в Европе", что Белоруссия готова жестко ответить на новые пакеты санкций. Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. (...) Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?", - сказал глава государства.

"МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать", - сказал Лукашенко.

Фото - БЕЛТА:


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Теги: 
Лукашенко  Белоруссия  ЕС  газ  транзит  санкции  МИД 

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