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10.06.2024, 07:52
Макрон потерпел поражение на выборах в ЕП и объявил о роспуске парламента
10 июня — Mossovetinfo.ru — Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в видеообращении о роспуске нижней палаты фр...
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В мире
06.06.2024, 09:45
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов западным оружием
6 июня — Mossovetinfo.ru — Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные с...
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04.06.2024, 08:48
Министр обороны КНР изложил подход Китая к глобальной безопасности на конференции "Диалог Шангри-Ла"
4 июня — Mossovetinfo.ru — Министр обороны КНР Дун Цзюнь в воскресенье выступил с речью о подходе Китая к глобальной ...