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В мире     10.06.2024 07:52

Макрон потерпел поражение на выборах в ЕП и объявил о роспуске парламента

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Теги:  Франция  парламент  выборы  Макрон 

10 июня — Mossovetinfo.ru — Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в видеообращении о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля.

"Я решил вернуть вам право выбора вашего парламентского будущего путем голосования. Поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание", - сказал Э. Макрон в своей короткой речи.

С инициативой назначить новые парламентские выборы также выступил глава побеждающей во Франции на выборах в ЕП партии «Национальное объединение» (32% голосов по данным телеканала BFMTV) Жордан Барделла. Партия Макрона «Возрождение» при этом отстаёт в два раза и занимает второе место с 15,4%. На третьем месте — «Социалистическая партия» и партия «Общественное место» с 13,9%.

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Теги: 
Франция  парламент  выборы  Макрон 

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