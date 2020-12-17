Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса COVID-19

17 декабря. Mossovetinfo.ru - В Германии ночью от коронавируса в клинике Charite на 62-ом году жизни умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом в соцсетях сообщили родные и друзья Кернеса. Накануне стало известно, что состояние мэра Харькова ухудшилось.



В окружении политика подтвердили, что последствия COVID-19 дали «серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».



Геннадия Кернеса 10 сентября госпитализировали в городскую больницу в Харькове и через неделю транспортировали специализированным самолетом на лечение в Берлин.



11 декабря 2020 года сообщили о том, что у Геннадия Кернеса отказали почки и его положили на гемодиализ, эту информацию подтвердил горсовет Харькова.