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В мире     17.12.2020 11:38

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса COVID-19

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Теги:  Кернес  COVID-19  коронавирус  смерть  Германия  Charite 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - В Германии ночью от коронавируса в клинике Charite на 62-ом году жизни умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом в соцсетях сообщили родные и друзья Кернеса. Накануне стало известно, что состояние мэра Харькова ухудшилось.

В окружении политика подтвердили, что последствия COVID-19 дали «серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».

Геннадия Кернеса 10 сентября госпитализировали в городскую больницу в Харькове и через неделю транспортировали специализированным самолетом на лечение в Берлин.

11 декабря 2020 года сообщили о том, что у Геннадия Кернеса отказали почки и его положили на гемодиализ, эту информацию подтвердил горсовет Харькова.

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Теги: 
Кернес  COVID-19  коронавирус  смерть  Германия  Charite 

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