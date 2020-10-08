8 октября. Mossovetinfo.ru - Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2020 год стала американская поэтесса Луиза Глюк, сообщает Нобелевский комитет.



Сообщается, что премия присуждена не за конкретное произведение, а «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».