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В мире     05.08.2022 08:30

О расколе между Зеленским и мэрами городов Украины - The Washington Post.

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Теги:  Украина  Киев  регионы 

5 августа. Mossovetinfo.ru - На фоне многомиллиардной помощи западных стран Украине администрация Зеленского готова отказаться от планов по децентрализации власти, что вызывает недовольство мэров крупных городов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информацию от нескольких мэров крупных городов.

Киев пытается сохранить контроль над финансовой помощью Запада и ослабить политических оппонентов, считают ряд мэров крупных городов. При этом созданные военные администрации по полномочиям превосходят гражданские органы власти и получают финансирование непосредственно из Киева.

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Теги: 
Украина  Киев  регионы 

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