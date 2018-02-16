Обвинение по статье «Сговор против США» предъявлено 13 россиянам

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет расследование о так называемом вмешательстве России в выборы, опубликовал официальное обвинение по статье «Сговор против США», которое предъявлено 13 россиянам.



Среди обвиняемых: известный бизнесмен Евгений Пригожин

и еще 12 человек, являющихся сотрудниками петербургского Агентства интернет-исследований:

Михаил Быстров, Михаил Бурчик (Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.



По версии обвинения перечисленные лица предпринимали действия для дискредитации ряда кандидатов в президенты США в целях поддержки других кандидатов, в том числе нынешнего Президента СШВ Дональда Трампа.



Также российское агентство («Агентство интернет-исследований», Concord Management и Concord Catering) и его сотрудники, по версии обвинения, участвовали в организации предвыборных манифестаций в США и оплате участия в них граждан США.



Текст обвинения размещен на сайте Минюста США и приводится в прикрепленном файле к настоящей публикации.