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В мире     16.02.2018 22:00

Обвинение по статье «Сговор против США» предъявлено 13 россиянам

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Теги:  США  Россия  спецпрокурор  обвинение  «Сговор против США» 

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет расследование о так называемом вмешательстве России в выборы, опубликовал официальное обвинение по статье «Сговор против США», которое предъявлено 13 россиянам.

Среди обвиняемых: известный бизнесмен Евгений Пригожин
и еще 12 человек, являющихся сотрудниками петербургского Агентства интернет-исследований:
Михаил Быстров, Михаил Бурчик (Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

По версии обвинения перечисленные лица предпринимали действия для дискредитации ряда кандидатов в президенты США в целях поддержки других кандидатов, в том числе нынешнего Президента СШВ Дональда Трампа.

Также российское агентство («Агентство интернет-исследований», Concord Management и Concord Catering) и его сотрудники, по версии обвинения, участвовали в организации предвыборных манифестаций в США и оплате участия в них граждан США.

 Текст обвинения размещен на сайте Минюста США и приводится в прикрепленном файле к настоящей публикации.

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Теги: 
США  Россия  спецпрокурор  обвинение  «Сговор против США» 

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