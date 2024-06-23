Партия Марин ле Пен победила в первом туре выборов во Франции с 33,15% голосов

1 июля — Mossovetinfo.ru — Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентских выборов, набрав 33,15% голосов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты, представленные МВД Франции. После пересчетов результаты могут незначительно измениться.



Коалиция левых «Новый народный фронт» — на втором месте с результатом 27,99% голосов, а партия Эммануэля Макрона — на третьем месте с результатом 20,76% голосов.



39 депутатов от "Национального объединения" были избраны уже в первом туре, среди них лидер парламентской фракции Марин Ле Пен.



Второй тур выборов пройдет 7 июля.