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В мире
01.07.2024, 10:06
Партия Марин ле Пен победила в первом туре выборов во Франции с 33,15% голосов
1 июля — Mossovetinfo.ru — Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентск...
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В мире
28.06.2024, 12:28
CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
28 июня — Mossovetinfo.ru — По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему ...
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В мире
23.06.2024, 09:06
Китай и Европейский союз договорились начать переговоры о планах блока ввести тарифы на электромобили
23 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и Европейский союз договорились начать переговоры о планах блока ввести тарифы на ...