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В мире     18.03.2021 14:33

Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении

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Теги:  Никол Пашинян  Армения  выборы 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Внеочередные парламентские выборы состоятся в Армении 20 июня, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, внеочередные парламентские выборы должны стать выходом из политического кризиса в стране. Такое решение Пашинян принял после консультаций с президентом страны Арменом Саркисяном, лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и депутатами из фракции «Мой шаг».

Политический кризис разразился в Армении в феврале, после слов Пашиняна о российских ракетных комплексах «Искандер». Премьер-министр Армении заявил, что в ходе обострения в Нагорном Карабахе армянские ракеты российского ракетного комплекса «Искандер» не взорвались или взорвались не полностью.

Эти слова Пашиняна публично высмеял первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян. После этого Пашинян отправил его в отставку. В ответ Генеральный штаб страны выступил с заявлением, в котором потребовал отставки Пашиняна. В свою очередь, Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и подготовил указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент страны отказался подписать указ. В тоже время Саркисян не стал обжаловать указ Пашиняна в Конституционном суде, поэтому 10 марта согласно закону Гаспарян покинул свой пост.

В итоге в стране разразился политический кризис, который вылился на улицы, где регулярно проходят массовые акции сторонников и противников Пашиняна.


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Теги: 
Никол Пашинян  Армения  выборы 

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