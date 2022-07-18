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В мире     18.07.2022 09:23

Пекин будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров по кризису в Украине

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Теги:  Пекин  Китай  Украина  кризис  переговоры  безопасность 

18 июля. Mossovetinfo.ru - Пекин (Китай) будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров по кризису в Украине с целью создания сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. Это сказал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто по инициативе венгерской стороны, передает Синьхуа.

«По его (Ван И – ред.) словам, Китай не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию в Украине, однако не намерен сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Пекин не собирается подливать масло в огонь и будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров. Украинский кризис преподал всем суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись. Стороны должны обсудить вопросы создания сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности для реализации долгосрочного мира и безопасности», - сообщило Синьхуа.

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Теги: 
Пекин  Китай  Украина  кризис  переговоры  безопасность 

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