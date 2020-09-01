1 сентября. Mossovetinfo.ru –Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, соответствующее постановление опубликовано на сайте польского правительства.
Также из обновленного списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, исключен Китай. В тоже время в нем находятся такие страны, как Испания, Израиль, США, Индия, Бразилия. Всего в польский список стран, с которыми запрещено авиасообщение, входит 44 государства.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с другими странами, приостановленное в апреле из-за пандемии коронавируса. Турция, а также Великобритания и Танзания стали первыми странами, с которыми было решено возобновить авиасообщение. Позднее авиасообщение было восстановлено со Швейцарией.
16:33 Общество Гособвинение запросит наказание для Михаила Ефремова 3 сентября
15:49 В мире Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией
14:51 Происшествия Уголовное дело о взятке возбуждено против следователя СК РФ
14:30 Город (Москва и область) Расписание движения электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится со 2 по 13 сентября
13:33 Общество В Казани закрыли избирательный участок, где большинство проголосовало против поправок в Конституцию
08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы
22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России
14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников