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В мире     01.09.2020 15:49

Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

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Теги:  Польша  авиасообщение 

1 сентября. Mossovetinfo.ru –Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, соответствующее постановление опубликовано на сайте польского правительства.

Также из обновленного списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, исключен Китай. В тоже время в нем находятся такие страны, как Испания, Израиль, США, Индия, Бразилия. Всего в польский список стран, с которыми запрещено авиасообщение, входит 44 государства.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с другими странами, приостановленное в апреле из-за пандемии коронавируса. Турция, а также Великобритания и Танзания стали первыми странами, с которыми было решено возобновить авиасообщение. Позднее авиасообщение было восстановлено со Швейцарией.


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Теги: 
Польша  авиасообщение 

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