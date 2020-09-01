1 сентября. Mossovetinfo.ru –Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, соответствующее постановление опубликовано на сайте польского правительства.



Также из обновленного списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, исключен Китай. В тоже время в нем находятся такие страны, как Испания, Израиль, США, Индия, Бразилия. Всего в польский список стран, с которыми запрещено авиасообщение, входит 44 государства.



Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с другими странами, приостановленное в апреле из-за пандемии коронавируса. Турция, а также Великобритания и Танзания стали первыми странами, с которыми было решено возобновить авиасообщение. Позднее авиасообщение было восстановлено со Швейцарией.