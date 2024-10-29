Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура

2 ноября — Mossovetinfo.ru — 14 человек погибли после обрушения над входом в ж/д вокзал Нови-Саде бетонного козырька. Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации потребовал как политической, так и уголовной ответственности для виновников трагедии. Об этом сообщают ведущие сербские СМИ.



В самом городе Нови-Сад траур городские власти назначили трехдневным.



Посольство России в Сербии и представительство Россотрудничества выразили соболезнования в связи с гибелью 14 человек на ж/д вокзале города Нови-Сад в Сербии, где обрушился козырек.



Здание вокзала в Нови-Саде было построено в 1964 году и недавно отремонтировано и заново открыто в июне этого года. При этом в железнодорожной компании



Železnice Srbije уточнили, что конструкция над входом на станцию не являлась частью капремонта. Однако сербские эксперты отметили, что ремонтные работы могли повлечь за собой структурные изменения в здании, что косвенно могло привести к обрушению.