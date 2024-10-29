Другие материалы
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В мире
02.11.2024, 07:29
Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура
2 ноября — Mossovetinfo.ru — 14 человек погибли после обрушения над входом в ж/д вокзал Нови-Саде бетонного козырька. ...
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В мире
31.10.2024, 14:06
Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий
31 октября — Mossovetinfo.ru — Миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих собы...
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В мире
29.10.2024, 07:08
Парламент Израиля запретил деятельность агентства ООН по делам палестинских беженцев
29 октября — Mossovetinfo.ru — Парламент Израиля проголосовал за запрет агентства ООН, которое существует почти 80 ле...