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В мире     02.11.2024 07:29

Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура

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Теги:  Сербия  Нови-Сад  траур  вокзал  козырек. обрушение 

2 ноября — Mossovetinfo.ru — 14 человек погибли после обрушения над входом в ж/д вокзал Нови-Саде бетонного козырька. Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации потребовал как политической, так и уголовной ответственности для виновников трагедии. Об этом сообщают ведущие сербские СМИ.

В самом городе Нови-Сад траур городские власти назначили трехдневным.

Посольство России в Сербии и представительство Россотрудничества выразили соболезнования в связи с гибелью 14 человек на ж/д вокзале города Нови-Сад в Сербии, где обрушился козырек.

Здание вокзала в Нови-Саде было построено в 1964 году и недавно отремонтировано и заново открыто в июне этого года. При этом в железнодорожной компании

Železnice Srbije уточнили, что конструкция над входом на станцию не являлась частью капремонта. Однако сербские эксперты отметили, что ремонтные работы могли повлечь за собой структурные изменения в здании, что косвенно могло привести к обрушению.

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Карта места

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Теги: 
Сербия  Нови-Сад  траур  вокзал  козырек. обрушение 

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