27 августа. Mossovetinfo.ru - Задержание россиян в Белорусии было операцией спецслужб Украины и США, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» президент России Владимир Путин.



По словам Путина, задержанных россиян использовали «втемную», под предлогом легальной работы в третьих странах их по поддельным документам перевезли в Белоруссию. Там их представили «ударной силой», которая могла бы использоваться для дестабилизации ситуации в предвыборный период.



Президент России отметил, что то, что данная акция являлось спецоперации спецслужбы Украины при участии спецслужб США, не является секретом, так как некоторые из участников уже в открытую говорят об этом.



В конце июля в Белоруссии была задержана группа из 33 россиян. По сообщениям белорусских СМИ, задержанные являлись сотрудниками частной военной компании из России. Было возбуждено уголовное дело подготовке о терактов.



Украина обратилась к Белоруссии с просьбой выдать задержанных россиян, утверждая, что часть из них принимала участие в боевых действиях на Донбассе. Однако позднее стало известно на что задержанный Россия были отправлены в Россию.