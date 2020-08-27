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В мире     27.08.2020 14:36

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Белоруссия 

27 августа. Mossovetinfo.ru - Задержание россиян в Белорусии было операцией спецслужб Украины и США, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» президент России Владимир Путин.

По словам Путина, задержанных россиян использовали «втемную», под предлогом легальной работы в третьих странах их по поддельным документам перевезли в Белоруссию. Там их представили «ударной силой», которая могла бы использоваться для дестабилизации ситуации в предвыборный период.

Президент России отметил, что то, что данная акция являлось спецоперации спецслужбы Украины при участии спецслужб США, не является секретом, так как некоторые из участников уже в открытую говорят об этом.

В конце июля в Белоруссии была задержана группа из 33 россиян. По сообщениям белорусских СМИ, задержанные являлись сотрудниками частной военной компании из России. Было возбуждено уголовное дело подготовке о терактов.

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой выдать задержанных россиян, утверждая, что часть из них принимала участие в боевых действиях на Донбассе. Однако позднее стало известно на что задержанный Россия были отправлены в Россию.


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Белоруссия 

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