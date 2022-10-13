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В мире     13.10.2022 08:13

Путин прилетел в Астану на саммиты СВМДА и "Россия-Центральная Азия"

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Теги:  Путин  Астана  саммит 

13 октября, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин ночью прилетел в Астану, здесь глава государства примет участие в трех международных мероприятиях: шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября, заседании Совета глав государств СНГ и Саммите "Россия-Центральная Азия" 14 октября, сообщила РИА Новости.

Также сообщается, что у Путина запланирована серия двусторонних и трехсторонних переговоров. В том числе, встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, на которой турецкий лидер может затронуть тему посредничества Анкары в решении конфликта на Украине.

Как ранее сообщала пресс-служба Президента России:
- на саммите СВМДА 13 октября будет обсуждаться тематика регионального сотрудничества в Азии в экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Планируется рассмотреть возможные направления дальнейшего развития этого форума. По итогам ожидается принятие ряда совместных документов;
- в ходе заседания Совета глав государств СНГ 14 октября лидеры обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Особое внимание будет уделено повышению эффективности работы организации, её исполнительных структур и отраслевых органов. К подписанию подготовлен солидный пакет документов, включающий программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, соглашение о противодействии коррупции, решения о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ, о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ, о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
- во второй половине дня 14 октября пройдёт первый саммит Россия – Центральная Азия. На повестке дня – обсуждение перспектив взаимодействия Российской Федерации и пяти центральноазиатских государств в различных областях. Предполагается также уделить внимание проблематике региональной безопасности с учётом, в частности, ситуации в Афганистане. Будет принято итоговое Совместное заявление.
- запланирован ряд отдельных встреч Президента России с главами государств, принимающими участие в мероприятиях в Астане.

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Теги: 
Путин  Астана  саммит 

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