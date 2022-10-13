08:13 В мире Путин прилетел в Астану на саммиты СВМДА и "Россия-Центральная Азия"
16:38 Происшествия Мещанский суд арестовал бывшего владельца «СУ-155» Михаила Балакина
14:36 Власть ФАС предписала оператору связи «МТС» снизить тарифы
07:39 Происшествия В Москве СК отмечает рост числа поступающих обращений граждан по вопросам некачественного оказания медицинской помощи
09:39 Происшествия Подозреваемые в выращивании конопли задержаны сотрудниками полиции в Орехово-Зуево
16:48 Город (Москва и область) Открыт специальный канал для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам
09:30 В России Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа
06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине