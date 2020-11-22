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В мире     22.11.2020 11:30

Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину от коронавируса нуждающимся странам

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Теги:  Россия  большая двадцадка  G20  внешняя политика  Путин  коронавирус 

22 ноября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин заявил , что Россия готова предоставить вакцину против коронавируса Sputnik V другим странам, которые в ней нуждаются. Об этом Владимир Путин заявил в субботу, выступил на встрече глав делегаций стран – участниц "Группы двадцати" (G20), приглашённых государств и международных организаций.

"Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины: это первая зарегистрированная в мире вакцина «Спутник V» на платформе аденовирусных векторов человека; готова и вторая российская вакцина – «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра; на подходе третья российская вакцина", - заявил Путин. Стенограмма выступления Президента РФ опубликована на официальном сайте Кремля.

"Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель – сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой", - также отметил Путин.

Фото - пресс-служба президента РФ.


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Теги: 
Россия  большая двадцадка  G20  внешняя политика  Путин  коронавирус 

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