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В мире     03.02.2021 17:52

Россия и США продлили ДСНВ-3 на 5 лет

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Теги:  Россия  США  СНВ-3  договор  продление 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия и США официально продлили на 5 лет Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), стороны обменялись нотами о вступлении соглашения в силу, сообщает МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что договор будет действовать в том виде, в котором он был подписан в 2011 году, до 5 февраля 2026 года.

В МИДе также отметили, что ключевую роль в пролонгации договора сыграл телефонный разговор, который президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели 26 января.

В заявлении отмечается, что пролонгация СНВ-3 позволит преодолеть тенденцию к слому существующих механизмов контроля над вооружениями, которая преобладала в политике США в последние годы. Также российский МИД заявил о готовности России к совместной с США работе по укреплению глобальной стратегической стабильности и призвал США откликнуться на соответствующие российские инициативы.

В свою очередь, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявили, что в течение 5 лет, на которые продлен договор, США намерены обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями, которые будут охватывать все виды ядерного оружия.

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Теги: 
Россия  США  СНВ-3  договор  продление 

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