18:13 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве строится 175 домов
17:52 В мире Россия и США продлили ДСНВ-3 на 5 лет
16:16 Общество Москва проведет онлайн-голосование на выборах в Госдуму на своей платформе
16:16 Общество Верховный суд РФ одобрил взыскание с Навального, ФБК* и Соболь 88 млн рублей
15:51 Власть Кремль оценил результаты испытаний «Спутника V» после публикации в журнале Lancet
13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные
23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД
09:26 Город (Москва и область) Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье
12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции
11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году
16:50 Город (Москва и область) В Москве открыли пятый флагманский центр «Мои документы»