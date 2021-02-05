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В мире     05.02.2021 16:59

Россия высылает трех европейских дипломатов за участие в несогласованных акциях

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Теги:  дипломаты  высылка  акции 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия высылает из страны трех европейских дипломатов за участие в несогласованных протестных акциях, сообщает EU Observer со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Сообщается, что будут высланы дипломаты из Германии, Швеции и Польши.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли несогласованные протестные акции. В ходе акций произошли столкновения с полицией и Росгвардией, были возбуждены уголовные дела.

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Теги: 
дипломаты  высылка  акции 

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