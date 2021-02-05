Россия высылает трех европейских дипломатов за участие в несогласованных акциях

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия высылает из страны трех европейских дипломатов за участие в несогласованных протестных акциях, сообщает EU Observer со ссылкой на источники в Евросоюзе.



Сообщается, что будут высланы дипломаты из Германии, Швеции и Польши.



23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли несогласованные протестные акции. В ходе акций произошли столкновения с полицией и Росгвардией, были возбуждены уголовные дела.