6 августа. Mossovetinfo.ru – Россияне с 7 августа смогут без ограничений посещать Черногорию, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
В список стран, гражданам которых разрешен въезд в Черногорию без ограничений, помимо России добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Украина и Зимбабве.
Ранее сообщалось, что Черногория решила включить Россию в «зеленый» список стран, граждане которых могут посещать страну без ограничений. В него входят также страны ЕС, Норвегия и Швейцария.
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