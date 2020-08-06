6 августа. Mossovetinfo.ru – Россияне с 7 августа смогут без ограничений посещать Черногорию, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу правительства страны.



В список стран, гражданам которых разрешен въезд в Черногорию без ограничений, помимо России добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Украина и Зимбабве.



Ранее сообщалось, что Черногория решила включить Россию в «зеленый» список стран, граждане которых могут посещать страну без ограничений. В него входят также страны ЕС, Норвегия и Швейцария.