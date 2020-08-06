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В мире     06.08.2020 15:44

Россиянам с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений

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Теги:  Черногория  границы  снятие ограничений 

6 августа. Mossovetinfo.ru – Россияне с 7 августа смогут без ограничений посещать Черногорию, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

В список стран, гражданам которых разрешен въезд в Черногорию без ограничений, помимо России добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Украина и Зимбабве.

Ранее сообщалось, что Черногория решила включить Россию в «зеленый» список стран, граждане которых могут посещать страну без ограничений. В него входят также страны ЕС, Норвегия и Швейцария.


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Теги: 
Черногория  границы  снятие ограничений 

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