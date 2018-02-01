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В мире     01.02.2018 23:34

Российские спортсмены выиграли суд против МОК

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Теги:  Олимпийские игры  Олимпиада  суд  спорт  Россия 

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Спортивный арбитраж в Лозанне рассмотрел жалобы российских спортсменов на отстранение от Олимпиады и снял все санкции с 28 спортсменов из 39, чьи заявления рассмотрены судом, говорится в сообщении суда.

«Как вы знаете, в соответствии с сегодняшним решением CAS 28 российских спортсменов полностью оправданы. Наказания, вынесенные дисциплинарной комиссией Освальда, отменены со всеми вытекающими последствиями, включая возврат справедливо завоеванных медалей на Олимпийских играх в Сочи», - сообщил первый вице-президент ОКР, выступая перед журналистами, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, выступая перед журналистами.

По словам Познякова, «ОКР направил в МОК обращение с просьбой не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения для участия в Играх следующим спортсменам и тренерам:
Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все – лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), Татьяне Ивановой, Альберту Демченко (оба — санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон)».

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Теги: 
Олимпийские игры  Олимпиада  суд  спорт  Россия 

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