Российские спортсмены выиграли суд против МОК

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Спортивный арбитраж в Лозанне рассмотрел жалобы российских спортсменов на отстранение от Олимпиады и снял все санкции с 28 спортсменов из 39, чьи заявления рассмотрены судом, говорится в сообщении суда.



«Как вы знаете, в соответствии с сегодняшним решением CAS 28 российских спортсменов полностью оправданы. Наказания, вынесенные дисциплинарной комиссией Освальда, отменены со всеми вытекающими последствиями, включая возврат справедливо завоеванных медалей на Олимпийских играх в Сочи», - сообщил первый вице-президент ОКР, выступая перед журналистами, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, выступая перед журналистами.



По словам Познякова, «ОКР направил в МОК обращение с просьбой не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения для участия в Играх следующим спортсменам и тренерам:

Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все – лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), Татьяне Ивановой, Альберту Демченко (оба — санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон)».