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В мире     03.06.2018 15:25

Состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

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Теги:  футбол  ЧМ-2018 

3 июня. Mossovetinfo.ru - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил состав национальной команды на домашний чемпионат мира по футболу.

В заявку вошли 23 футболиста:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА). Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал", Тула). Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

На групповом этапе чемпионата мира, который стартует 14 июня, сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая,

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Карта места

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Теги: 
футбол  ЧМ-2018 

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