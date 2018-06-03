Состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

3 июня. Mossovetinfo.ru - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил состав национальной команды на домашний чемпионат мира по футболу.



В заявку вошли 23 футболиста:



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит");



Защитники: Владимир Гранат ("Рубин"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА);



Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА). Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).



Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал", Тула). Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").



На групповом этапе чемпионата мира, который стартует 14 июня, сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая,