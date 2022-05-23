США готовы ответить "военным путем" в случае нападения Китая на Тайвань

23 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Джозеф Байден в понедельник встретился с императором Японии Нарухито. После этой встречи американский президент провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.



На совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой Байден заявил, что США готовы обеспечить военное участие по защите Тайваня. «Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», - сказал президент США, передает СИНЬХУА.



Президент Джо Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты ответят военным путем, если Китай вмешается в Тайвань силой, сказав журналистам в Токио: "Это обязательство, которое мы взяли на себя", - передает CNN из Токио.



«США предоставляют Тайваню оборонительное оружие, но остаются намеренно двусмысленными в отношении того, будет ли он вмешиваться военным путем в случае нападения Китая. В рамках политики "Одного Китая" США признают позицию Китая о том, что Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензии Пекина на остров 23 миллионов», - отмечает CNN.



ФОТО CNN: Президент Джо Байден выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во дворце Акасака в Токио 23 мая.