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В мире     23.05.2022 11:22

США готовы ответить "военным путем" в случае нападения Китая на Тайвань

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Теги:  Тайвань  Китай  Япония  США  Байден  оружие 

23 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Джозеф Байден в понедельник встретился с императором Японии Нарухито. После этой встречи американский президент провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

На совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой Байден заявил, что США готовы обеспечить военное участие по защите Тайваня. «Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», - сказал президент США, передает СИНЬХУА.

Президент Джо Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты ответят военным путем, если Китай вмешается в Тайвань силой, сказав журналистам в Токио: "Это обязательство, которое мы взяли на себя", - передает CNN из Токио.

«США предоставляют Тайваню оборонительное оружие, но остаются намеренно двусмысленными в отношении того, будет ли он вмешиваться военным путем в случае нападения Китая. В рамках политики "Одного Китая" США признают позицию Китая о том, что Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензии Пекина на остров 23 миллионов», - отмечает CNN.

ФОТО CNN: Президент Джо Байден выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во дворце Акасака в Токио 23 мая.

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Теги: 
Тайвань  Китай  Япония  США  Байден  оружие 

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