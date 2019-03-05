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В мире     05.03.2019 08:19

Трамп на год продлил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине

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Теги:  Дональд Трамп  санкции  Россия  Украина  США 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на один год действие антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Речь идет о санкциях, которые ввел в 2014 году президент США Барак Обама. Срок действия санкций заканчивается 6 марта, Трамп принял решение продлить их действие еще на один год.

Санкции были введены после того, как на Украине произошел государственный переворот, после чего в Крыму прошел референдум о присоединении к России, а на Донбассе началась гражданская война. США и их союзники обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В результате США и их союзники ввели против России санкции, которые касаются как поставок в Россию определенного ряда товаров, так и отдельных физических и юридических лиц.

Россия неоднократно отвергала все обвинения, а в ответ ввела контрсанкции. Кроме того, российское руководство неоднократно заявляло о том, что разговаривать с Россией на языке санкций – контрпродуктивно.


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Теги: 
Дональд Трамп  санкции  Россия  Украина  США 

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