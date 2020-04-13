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В мире     13.04.2020 09:01

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

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Теги:  Дональд Трамп  Владимир Путин  США  Россия  Саудовская Аравия  ОПЕК  соглашение  нефть  нефтедобыча 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил российского президента за снижение добычи нефти, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США выразил благодарность России за сотрудничество с другими нефтедобывающими странами в вопросах «успокоения (ситуации на) мировых энергетических рынков».

В сообщении также указано, что Трамп также поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда за сотрудничество с Россией и другими странами в вопросах снижения цены на нефть.

Накануне страны, принимающие участие в договоре ОПЕК+, пришли к соглашению о сокращении нефтедобычи.


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Теги: 
Дональд Трамп  Владимир Путин  США  Россия  Саудовская Аравия  ОПЕК  соглашение  нефть  нефтедобыча 

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