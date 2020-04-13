13 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил российского президента за снижение добычи нефти, сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент США выразил благодарность России за сотрудничество с другими нефтедобывающими странами в вопросах «успокоения (ситуации на) мировых энергетических рынков».
В сообщении также указано, что Трамп также поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда за сотрудничество с Россией и другими странами в вопросах снижения цены на нефть.
Накануне страны, принимающие участие в договоре ОПЕК+, пришли к соглашению о сокращении нефтедобычи.
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