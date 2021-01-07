7 января. Mossovetinfo.ru – Утверждение итогов президентских выборов в США, которое в прошлые годы было формальностью, вылилось в массовые беспорядки. Заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США было приостановлено после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, прорвав оцепление полиции.



Все началось с митинга у Капитолийского холма, на котором Трамп назвал прошедшие 3 ноября выборы самыми коррумпированными в истории. После выступления Трампа республиканцы отправились к Капитолию, где начались столкновения с полицией. Протестующие смогли прорвать оцепление и проникнуть как в зал заседания, так и в кабинеты некоторых членов Конгресса.



Столкновения продолжились и внутри здания Конгресса, в ходе одной из стычек сотрудник правоохранительных органов выстрелил в женщину, которая через несколько часов скончалась в больнице. По данным полиции, всего в результате беспорядков скончались четыре человека, Три смертельных случая были зафиксированы возле Капитолия. В ходе беспорядков полиция применяли слезоточивый газ.



Трамп в своем микроблоге в Twitter призвал сторонников не нарушать закон и выражать протест мирным путем, а также распорядился ввести в Вашингтон национальную гвардию США. Избранный президент США Джо Байден в телеобращении назвал происходящее «не протестами, а мятежом». Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа с 18:00 по местному времени (2:00 четверга мск) до 06:00 (14:00 мск) 7 января. При этом вся территория около Капитолия была очищена от протестующих еще до его наступления.



Заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США возобновилось около 4:00 мск. Уже после этого власти Вашингтона приняли решение о продлении в городе режима ЧС на 15 дней или до дальнейших указаний мэра.



Полиция округа Колумбия сообщила о задержании свыше 50 человек в ходе протестов, большинство были задержаны за нарушение комендантского часа,



Ранее результаты выборов президента США огласила коллегия выборщиков. Кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена поддержали 302 выборщика, Трампа — 232 человека. Для победы достаточно голосов 270 голосов выборщиков. Президент России Владимир Путин уже поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах.



Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.