 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     10.03.2025 14:58

Великобритания, «коварный Альбион», снова втягивает мир в войну - пресс-бюро СВР

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Великобритания  коварный Альбион  Россия  сдерживание  Украина  контроль  русофобия  «пояс государств-лимитрофов»  морская «блокада» РФ  СВР  заявление 

10 Марта — Mossovetinfo.ru — По поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации (СВР) данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта и в Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии «сдерживания» Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Об этом 10 марта уполномочено сообщить пресс-бюро СВР

«Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского «пояса государств-лимитрофов» и организации морской «блокады» РФ.

В Лондоне крайне раздражены тем, что Д.Трамп «ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам». Стармер был уязвлен «провокационным вопросом» американского президента в ходе совместной пресс-конференции о «способности британской нации противостоять русским в одиночку». По итогам премьерского визита в США на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что «верные друзья» де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности», - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

В этой ситуации британские власти считают «неотложным приоритетом» подрыв «миротворческих» усилий новой американской администрации на украинском треке.
« Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного «поджигателя» глобального конфликта. При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове. Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет», - подчеркивается в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР 10 марта 2025 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Великобритания  коварный Альбион  Россия  сдерживание  Украина  контроль  русофобия  «пояс государств-лимитрофов»  морская «блокада» РФ  СВР  заявление 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:58 В мире Великобритания, «коварный Альбион», снова втягивает мир в войну - пресс-бюро СВР

14:33 Другое Собак-роботов стали использовать в патрулировании парка Пекина

07:56 Город (Москва и область) 240 новых исторических QR-указателей появится в Москве ко Дню Победы

10:40 Мнения О необходимости немедленно завершить конфликт в Украина заявила экс-премьер Тимошенко

22:44 Общество Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» генерал-полковник Мирошниченко

Актуальные материалы

10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

07:38 Другое Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru