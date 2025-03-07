Великобритания, «коварный Альбион», снова втягивает мир в войну - пресс-бюро СВР

10 Марта — Mossovetinfo.ru — По поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации (СВР) данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта и в Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии «сдерживания» Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Об этом 10 марта уполномочено сообщить пресс-бюро СВР



«Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского «пояса государств-лимитрофов» и организации морской «блокады» РФ.



В Лондоне крайне раздражены тем, что Д.Трамп «ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам». Стармер был уязвлен «провокационным вопросом» американского президента в ходе совместной пресс-конференции о «способности британской нации противостоять русским в одиночку». По итогам премьерского визита в США на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что «верные друзья» де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности», - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.



В этой ситуации британские власти считают «неотложным приоритетом» подрыв «миротворческих» усилий новой американской администрации на украинском треке.

« Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного «поджигателя» глобального конфликта. При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове. Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет», - подчеркивается в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР 10 марта 2025 года.