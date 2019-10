12 октября. Mossovertinfo.ru – Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram, говорится в сообщении ведомства.



Компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. должны были зарегистрировать выпуск криптовалюты, но не сделали это. Отмечается, что по итогам разбирательств может быть вынесен полный запрет на выпуск криптовалюты. К компаниям также могут применить другие санкции.



В SEC не раз заявляли, что Telegram не имеет права обходить требования закона о ценных бумагах, обозначая свой продукт как криптовалюту или цифровой токен.



Telegram в 2018 году заявлял о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда он привлек 1,7 миллиарда долларов от примерно 200 инвесторов - по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.