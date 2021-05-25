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В мире     25.05.2021 15:37

Встреча Путина и Байдена пройдет 15-16 июня - СМИ

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  встреча 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Также сообщается, что для встречи двух президентов выбрана Женева. Встреча с Путиным станет для Байдена последней в его первом международном турне после избрания президентом США.

13 апреля в телефонном разговоре, произошедшем по инициативе американской стороны, Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы встречу в какой-либо третьей стране, на которой обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в проработке встречи Путина и Байдена «никто спешить не будет».

18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в ближайшие недели.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  встреча 

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