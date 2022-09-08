08:11 Город (Москва и область) Как принять участие в программе «Миллион призов»
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Москвичи, которые проголосуют с помощью ДЭГ, могут принять участие в программе «Миллион призов» и выиграть призовые баллы, которые потом можно будет обменять в магазинах партеров акции.
В Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы депутатов муниципальных образований.
Чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, нужно иметь полную учетную запись на mos.ru.
Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Сделать выбор в с помощью ДЭГ можно с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.
Выборы в столице пройдут в течение трех дней — с 9 по 11 сентября.
Выборы в столице пройдут в течение трех дней — с 9 по 11 сентября.
8 сентября 1943 года Виталий Попков был награжден первой медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза.
В соответствии с решением Мосгоризбиркома, ключ был разделен на пять частей.
С помощью спецпроекта москвичи могут ознакомиться со списком кандидатов, узнать свой избирательный округ, а также изучить способы голосования.
Всего будет 8 точек запуска высотных фейерверков и 15 парковых точек.
Некоторые маршруты будут изменены, ряд маршрутов будет сокращен.
В общей сложности о наличии денежных накоплений разного размера заявили 66% москвичей.
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08:04 Город (Москва и область) Как проголосовать онлайн на выборах в Москве
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