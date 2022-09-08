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Лента новостей

09 Сентября

08:11 Город (Москва и область) Как принять участие в программе «Миллион призов»

08:10 Город (Москва и область) Выборы в Москве-2022. Как найти свой избирательный участок

08:04 Город (Москва и область) Как проголосовать онлайн на выборах в Москве

08:01 Город (Москва и область) В Москве начались выборы депутатов муниципальных образований

08:01 В Москве началось дистанционное электронное голосование на выборах муниципальных депутатов

08:00 Город (Москва и область) В Москве открылись избирательные участки на муниципальных выборах

08 Сентября

21:50 Общество У памятника Попкову в центре Москвы справедливороссы возложили цветы и организовали коллективное исполнение гимна столицы

15:39 Город (Москва и область) В Москве разделили ключ расшифрования результатов ДЭГ

14:49 Город (Москва и область) Список кандидатов на муниципальных выборах в Москве можно узнать на mos.ru

11:01 Город (Москва и область) Фейерверки в Москве в День города запустят с 23 точек

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Актуальные материалы

08:10 Город (Москва и область) Выборы в Москве-2022. Как найти свой избирательный участок

08:04 Город (Москва и область) Как проголосовать онлайн на выборах в Москве

11:40 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с празднованием Дня города

09:35 В России Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

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