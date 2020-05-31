09:28 Город (Москва и область) Записаться на тестирование на антитела к коронавирусу теперь можно через приложения
09:12 В Москве с 1 июня разрешили прогулки по графику31 Мая
22:02 Происшествия Мотоциклист погиб на юге Москвы после опасного маневра такси
20:10 В мире США признают Антифа террористической организацией - ТРАМП
19:48 Город (Москва и область) В парках Москвы нанесли социальную разметку для прогулок
19:17 Город (Москва и область) За 3 дня ЦООД восстановил в Москве 320 пострадавших от непогоды светофора
17:15 Город (Москва и область) Какие ограничения снимут в Москве 1 июня
15:02 Город (Москва и область) Сильные подтопления образовались в некоторых муниципалитетах Подмосковья
14:57 Город (Москва и область) Москвичам рассказали, как продлить проездной после снятия ограничений
13:25 Город (Москва и область) Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение изоляции по видеосвязи
13:09 Город (Москва и область) За май в Москве выпало три месячные нормы осадков
11:42 Город (Москва и область) Менее 800 случаев коронавируса зафиксировано в Подмосковье за сутки
11:37 Город (Москва и область) Более 180 тысяч случаев коронавируса выявлено в Москве
11:26 В мире Из-за погромов и протестов в США в 25 городах и в 16 штатах ввели комендантский час – список
11:09 В России Более 405 тысяч случаев коронавируса выявлено в России
Июнь 2020
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
Для записи на тестирование достаточно авторизоваться в приложении «Госуслуги Москвы» или «Моя Москва», и указать номер полиса ОМС
Такси совершало опасный маневр - поворот налево через встречную полосу
Более 1700 человек арестовано в США в ходе протестов за последние дни
Прогулки в Москве разрешены с 1 июня по специальному графику.
Также было восстановлено 845 пострадавших дорожных знаков
С 1 июня в Москве возобновляют работу предприятия непродовольственой торговли, автосалоны, некоторые предприятия сферы обслуживания, возобновляется работа системы велопроката, разрешены прогулки.
Ответственные ведомства работают над исправлением ситуации.
Продлить проездные в Москве можно после 14 июня, обращаться в кассы в понедельник, 1 июня не нужно.
Видеосревис планируется запустить на портале mos.ru.
С начала мая в Москве выпало 155 миллиметров осадков при месячной норме в 51 миллиметр. Из них 110 миллиметров выпало с пятницы по воскресенье.
Всего в Подмосковье выявлено 38 995 случаев.
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами