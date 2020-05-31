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Лента новостей

01 Июня

09:28 Город (Москва и область) Записаться на тестирование на антитела к коронавирусу теперь можно через приложения

09:12 В Москве с 1 июня разрешили прогулки по графику

31 Мая

22:02 Происшествия Мотоциклист погиб на юге Москвы после опасного маневра такси

20:10 В мире США признают Антифа террористической организацией - ТРАМП

19:48 Город (Москва и область) В парках Москвы нанесли социальную разметку для прогулок

19:17 Город (Москва и область) За 3 дня ЦООД восстановил в Москве 320 пострадавших от непогоды светофора

17:15 Город (Москва и область) Какие ограничения снимут в Москве 1 июня

15:02 Город (Москва и область) Сильные подтопления образовались в некоторых муниципалитетах Подмосковья

14:57 Город (Москва и область) Москвичам рассказали, как продлить проездной после снятия ограничений

13:25 Город (Москва и область) Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение изоляции по видеосвязи

13:09 Город (Москва и область) За май в Москве выпало три месячные нормы осадков

11:42 Город (Москва и область) Менее 800 случаев коронавируса зафиксировано в Подмосковье за сутки

11:37 Город (Москва и область) Более 180 тысяч случаев коронавируса выявлено в Москве

11:26 В мире Из-за погромов и протестов в США в 25 городах и в 16 штатах ввели комендантский час – список

11:09 В России Более 405 тысяч случаев коронавируса выявлено в России

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Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

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