11:21 Город (Москва и область) В Москве временно закрыли пять предприятий из-за несоблюдения профилактических мер
10:48 В России В России от коронавируса умерли уже 2 836 человек
10:37 В Подмосковье выявлено более 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом
10:37 Город (Москва и область) Число случаев заражения коронвирусом в Москве превысило 146 тысяч
10:36 В России В России за сутки выявлено 8 926 новых случаев заражения коронавирусом
10:35 Город (Москва и область) СМИ сообщили об утечке данных нарушителей режима самоизоляции в Москве
09:38 В России В России проведено более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:28 Город (Москва и область) Московские школьники завершили учебный год
09:04 Город (Москва и область) Почти две тысячи медиков заразились коронавирусом в Подмосковье
08:44 Город (Москва и область) Москва приостановила программу благоустройства
08:27 В России Минтруд предложил снизить месячную выплату по накопительной пенсии - СМИ17 Мая
22:16 Город (Москва и область) В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:10 Город (Москва и область) Коечный фонд московской области свободен на 65% - Воробьев.
14:03 В России Рост распространения коронавируса в России остановлен - Попова
По фактам грубых нарушений были вынесены постановления о временном запрете деятельности четырех объектов торговли и незаконно функционировавшего склада.
На 18 мая в России зафиксировано 290 678 случаев заражения коронавирусом.
За сутки в Московской области подтвержден 921 случай заражения коронавирусом.
За сутки в Москве подтверждено 3 238 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в стране зафиксировано 290 678 случая заболевания.
Власти Москвы порекомендовали не выкладывать в открытый доступ скриншоты штрафов и не передавать посторонним их номера.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 264 451 человек.
15 мая московским школьникам выставили итоговые оценки.
В Московской области коронавирусом заразились 9% медиков, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.
Расходы, связанные с благоустройством уже «поставлены на паузу», финансируются только первоочередные инвестиционные проекты.
Свое предложение Минтруд разработал опираясь на данные Росстата, об увеличении продолжительности жизни россиян.
Общее число умерших — 1580
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга
13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня
22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель