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Лента новостей

18 Мая

11:21 Город (Москва и область) В Москве временно закрыли пять предприятий из-за несоблюдения профилактических мер

10:48 В России В России от коронавируса умерли уже 2 836 человек

10:37 В Подмосковье выявлено более 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом

10:37 Город (Москва и область) Число случаев заражения коронвирусом в Москве превысило 146 тысяч

10:36 В России В России за сутки выявлено 8 926 новых случаев заражения коронавирусом

10:35 Город (Москва и область) СМИ сообщили об утечке данных нарушителей режима самоизоляции в Москве

09:38 В России В России проведено более 7,1 миллиона тестов на коронавирус

09:28 Город (Москва и область) Московские школьники завершили учебный год

09:04 Город (Москва и область) Почти две тысячи медиков заразились коронавирусом в Подмосковье

08:44 Город (Москва и область) Москва приостановила программу благоустройства

08:27 В России Минтруд предложил снизить месячную выплату по накопительной пенсии - СМИ

17 Мая

22:16 Город (Москва и область) В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

16:10 Город (Москва и область) Коечный фонд московской области свободен на 65% - Воробьев.

14:03 В России Рост распространения коронавируса в России остановлен - Попова

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Актуальные материалы

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга

13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня

22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

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