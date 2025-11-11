Другие материалы
В России
20.11.2025, 13:53
₽25 млрд привлек на бирже «Дом.РФ»
20 ноября — Mossovetinfo.ru — Группа «Дом.РФ» провела первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлекла ...
В России
17.11.2025, 10:22
От введения технологического сбора допдоходы составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 гг.
17 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во ...
В России
11.11.2025, 09:22
ФСБ предотвратила угон Украиной МиГ-31 с ракетой «Кинжал» для провокации в Европе «под чужим флагом»
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла операцию ГУР МО Украины по угону ...