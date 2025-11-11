 
Актуальные темы: переговоры
В России     20.11.2025 13:53

₽25 млрд привлек на бирже «Дом.РФ»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  «Дом.РФ»  биржа  акции  размещение  IPO 

20 ноября — Mossovetinfo.ru — Группа «Дом.РФ» провела первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлекла от инвесторов 25 млрд руб., сверх этой суммы в рамках механизма стабилизации размещаются акции на 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия информации.

Акции на Мосбирже размещались по максимальной заявленной цене — ₽1750 за бумагу. 70% привлеченных средств пришлось на институциональных инвесторов, а 30% — на розничных.

Стоимость госкомпании оценили в 315 млрд руб.

10 ноября ПАО «ДОМ.РФ» официально объявило о планах проведения IPO на «Московской бирже». Тогда же сообщалось, что государство не планирует продавать принадлежащие ему акции в рамках IPO и сохранит мажоритарную долю в капитале после выхода »Дом.РФ» на биржу.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
«Дом.РФ»  биржа  акции  размещение  IPO 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:53 В России ₽25 млрд привлек на бирже «Дом.РФ»

07:41 Власть Госдума приняла закон о получении рабочей профессии для не сдавших ОГЭ

08:10 Город (Москва и область) Из-за ограничений в центре Москвы рекомендуется использовать метро - Дептранс

09:09 Происшествия ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, обесточены многие населенные пункты

10:22 В России От введения технологического сбора допдоходы составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 гг.

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru