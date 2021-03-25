Другие материалы
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В России
26.03.2021, 11:20
Автомобилистов на Дальнем Востоке предупредили о трудностях с прохождением техосмотра
26 марта. Mossovetinfo.ru — Автомобилистов Дальнего Востока управляющих автомобилями с правым расположением руля, ожидают трудности при прохождении техосмотра, сообщается на портале carsweek.ru со ссы...
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В России
26.03.2021, 11:07
Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту
26 марта. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор решил не запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях и мессенджерах, даже если пользователь согласится на обработку своих данных через информацион...
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В России
25.03.2021, 22:20
Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией и рядом других стран
25 марта. Mossovetinfo.ru — С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом....