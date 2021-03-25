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В России     26.03.2021 11:20

Автомобилистов на Дальнем Востоке предупредили о трудностях с прохождением техосмотра

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Теги:  техосмотр  Дальний Восток  автомобили 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Автомобилистов Дальнего Востока управляющих автомобилями с правым расположением руля, ожидают трудности при прохождении техосмотра, сообщается на портале carsweek.ru со ссылкой на экспертов.

В связи с близостью Японии, на Дальнем Востоке много праворульных машин, которым будет сложно получить диагностическую карту по новым правилам техосмотра.

Основная проблема этих машин заключается в настройке головной оптики. Она работает зеркально и может ослеплять водителей встречного транспорта. Чтобы перенастроить ее, согласно правилам ТО, автовладельцам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме того, изменения необходимо будет сертифицировать в аккредитованной лаборатории, а также получить разрешающие документы в ГИБДД.

Новые правила прохождения техосмотра должны были вступить в силу с 1 марта. Новые правила подразумевают выдачу электронных диагностических карт, обязательную фотофиксацию автомобиля до и после ТО, изменятся сроки прохождения ТО, также вводится ряд других изменений.

В конце февраля правительство перенесло вступление в силу новых правил прохождения ТО на 1 октября 2021 года.

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Карта места

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Теги: 
техосмотр  Дальний Восток  автомобили 

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