31 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 9268 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Всего по стране за все время выявлено 405 843 случаев во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 229 267 человек.



За сутки вылечились 4414 человек, всего вылечились 171 883 человек. За сутки умер 138 человек. За весь период скончались 4 4716 человек.



В России проведено уже более 10,6 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 327 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 305 тысяч человек.