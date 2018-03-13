Болельщики купили более 1,3 миллиона билетов на матчи ЧМ-2018

13 марта. Mossovetinfo.ru - Более 1,3 миллиона билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.



В результате случайной жеребьевки в рамках второго этапа продаж было распределено 568 448 билетов. Кроме того, на первом этапе продаж уже было распределено 735 168 билетов.



Таким образом, с сентября 2017 года, когда начались продажи, на данный момент в общей сложности распределено 1 303 616 билетов.