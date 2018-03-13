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В России     13.03.2018 12:46

Болельщики купили более 1,3 миллиона билетов на матчи ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  билеты  футбол  чемпионат мира по футболу  .чемпионта мира  ФИФА 

13 марта. Mossovetinfo.ru - Более 1,3 миллиона билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

В результате случайной жеребьевки в рамках второго этапа продаж было распределено 568 448 билетов. Кроме того, на первом этапе продаж уже было распределено 735 168 билетов.

Таким образом, с сентября 2017 года, когда начались продажи, на данный момент в общей сложности распределено 1 303 616 билетов.

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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  билеты  футбол  чемпионат мира по футболу  .чемпионта мира  ФИФА 

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