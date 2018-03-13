Другие материалы
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В России
13.03.2018, 12:46
Болельщики купили более 1,3 миллиона билетов на матчи ЧМ-2018
13 марта. Mossovetinfo.ru - Более 1,3 миллиона билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА. В результате случайной жеребьевки в ра...
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В России
13.03.2018, 10:00
«Роснефть» отказалась от иска к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей
13 марта, Mossovetinfo.ru - Нефтяная компания «Роснефть» подала в суд ходатайство об отказе от иска к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей. Об этом сообщает портал pravo.ru со ссылкой на информацию из к...
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В России
13.03.2018, 08:20
Более 100 тысяч болельщиков ЧМ-2018 из 120 стран уже забронировали билеты на бесплатные поезда
13 марта. Mossovetinfo.ru - Более 100 тысяч болельщиков из 120 стран уже забронировали билеты на бесплатные поезда, которые будут курсировать во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. ...