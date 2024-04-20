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В России
29.04.2024, 11:06
Число китайских студентов в России выросло до 41 тысяч - Минобрнауки
29 апреля — Mossovetinfo.ru — В российских вузах обучаются 41,4 тыс. граждан Китая, в частности на бакалавриате - 24,5 тыс....
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В России
26.04.2024, 09:14
Российские космонавты завершили первый в 2024 году выход в открытый космос
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в четверг завершили первую в 2024 год...
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В России
20.04.2024, 09:25
50 БпЛА уничтожены и перехвачены средствами ПВО в течении ночи на 20 апреля
20 апреля — Mossovetinfo.ru — "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористи...