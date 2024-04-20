Число китайских студентов в России выросло до 41 тысяч - Минобрнауки

29 апреля — Mossovetinfo.ru — В российских вузах обучаются 41,4 тыс. граждан Китая, в частности на бакалавриате - 24,5 тыс., специалитете - 2,4 тыс., в магистратуре - 14,5 тыс. человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Минобрнауки России в газете "Известия".



Абитуриенты выбирают в первую очередь Московский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Дальневосточный федеральный университет и Приволжский федеральный университет.



По информации ведомства, в 2022 году китайских студентов было 37 тыс., в 2021 г. - 32,5 тыс., в 2020 г. - 29,6 тыс.



Эксперты связывают стабильный рост интереса к российскому высшему образованию с последовательным сближением РФ и Китая и активным развитием торгового сотрудничества между двумя странами.