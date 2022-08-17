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В России     17.08.2022 17:09

Для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области Москва направила спасателей и технику

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Теги:  Собянин  гарь  пожар  Рязань 

17 августа. Mossovetinfo.ru - 78 единиц техники и около 240 пожарных и спасателей от Москвы будут направлены на помощь МЧС для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области которые стали причиной запаха гари в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В числе направляемой техники, три вертолета: ВК-117 - для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 - для тушения пожаров, - говорится в сообщении мэра.

По сообщению МЧС Рязанской области на 12 часов дня 17 августа, до направления людей и техники из Москвы на месте природных пожаров в Спасском и Рязанском районах работало 60 человек и 10 единиц техники. «Главная задача – в случае угрозы не допустить перехода огня на населенные пункты и оказать помощь в ликвидации возгораний», - отмечалось в сообщении МЧС Рязанской области.

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Теги: 
Собянин  гарь  пожар  Рязань 

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