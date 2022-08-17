17:09 В России Для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области Москва направила спасателей и технику
10:27 Город (Москва и область) Переменная облачность без осадков и до 32 градусов тепла ожидается в столичном регионе 16 августа
07:43 Город (Москва и область) «Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлен в Москве до вечера понедельника
23:19 Другое "Спартак" возглавил турнирную таблицу РПЛ
13:22 Город (Москва и область) Около 870 га лесов вдоль дорог Подмосковья очистят от погибших деревьев
16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа
12:15 В мире 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный
06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса