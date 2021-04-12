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В России     12.04.2021 14:47

ЕГЭ в России в 2021 году пройдет по единому расписанию

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Теги:  ЕГЭ  расписание  Рособрнадзор 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году пройдет по единому для всей страны расписанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Сдача экзамена будет организована с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, однако никаких исключений для регионов, где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, делать не будут.

В текущем году, как и годом ранее, сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) произойдут изменения.

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Теги: 
ЕГЭ  расписание  Рособрнадзор 

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