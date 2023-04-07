Электронные повестки в военкомат и ограничения для уклонистов приоритетно рассмотрят в Госдуме

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Законопроект о едином реестре военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывникам повестки в электронном виде, может быть принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях уже в среду, 11 апреля. Об этом рассказал председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.



Законопроект предусматривает добавление к уже существующим видам оповещения призывников — вручению повесток лично под роспись или через работодателя — еще два пути: через портал «Госуслуги» или через многофункциональные центры.



Юридическая сила у повесток, переданных призывнику разными способами, будет одинаковой. Повестка одному человеку может направляться разными способами, то есть дублироваться.



Дистанционно можно будет встать на учет в военном комиссариате, сняться с учета и внести изменения в личные данные



Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет Президент России.



Указанные поправки, меняющие правила оповещения призывников, а также устанавливающие новые ограничения для тех, кто уклоняется от призыва в армию внесены в Госдуму 10 апреля.



Предложенным изменениям в законодательстве предусматривают дополнительные санкции в отношении не явившихся по повестке в том числе: ограничение на выезд за границу, лишение военнообязанного возможности управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и другие.