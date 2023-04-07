 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     11.04.2023 10:44

Электронные повестки в военкомат и ограничения для уклонистов приоритетно рассмотрят в Госдуме

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  военнообязанные  оповещение  военнослужащие  реестр 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Законопроект о едином реестре военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывникам повестки в электронном виде, может быть принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях уже в среду, 11 апреля. Об этом  рассказал председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект предусматривает добавление к уже существующим видам оповещения призывников — вручению повесток лично под роспись  или через работодателя — еще два пути: через портал «Госуслуги» или через многофункциональные центры.

Юридическая сила у повесток, переданных призывнику разными способами, будет одинаковой. Повестка одному человеку может направляться разными способами, то есть дублироваться.

Дистанционно можно будет встать на учет в военном комиссариате, сняться с учета и внести изменения в личные данные

Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет Президент России.

Указанные поправки, меняющие правила оповещения призывников, а также устанавливающие новые ограничения для тех, кто уклоняется от призыва в армию  внесены в Госдуму 10 апреля.

Предложенным изменениям в законодательстве предусматривают дополнительные санкции в отношении не явившихся по повестке в том числе: ограничение на выезд за границу, лишение военнообязанного возможности управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и другие.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  военнообязанные  оповещение  военнослужащие  реестр 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:44 В России Электронные повестки в военкомат и ограничения для уклонистов приоритетно рассмотрят в Госдуме

14:45 В России Мусульманам России запретили проводить сделки с акциями компаний, деятельность которых запрещена по закону шариата

14:26 Город (Москва и область) С 18 апреля и до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия

06:55 Общество Усиление контроля за ДЭГ вряд ли может значительно повысить эффективность наблюдения - Минченко

06:20 Город (Москва и область) До 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 10 апреля

Актуальные материалы

09:39 Город (Москва и область) Москвичи могут "переобувать" автомобили уже в эти выходные

12:05 Общество Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы

08:26 Мнения Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

12:48 Общество 10 признаков того, что вы общаетесь ​​​​​​​с мошенником в Сети - Роскачество

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru