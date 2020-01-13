13 января. Mossovetinfo.ru – Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами, сообщает РБК со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Голомолзина
По словам Голомолзина, пока жалоб на повышение тарифов в ФАС не поступало, однако ведомство намерено внимательно изучить обоснованность такого решения.
Ранее сообщалось, что операторы «Мегафон» и «Билайн» намерены повысить стоимость некоторых архивных тарифов. Данный шаг операторы объяснили ростом объема услуг, потребляемых абонентами и необходимостью выполнять требования законодательства.
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