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В России     13.01.2020 17:18

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами

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Теги:  ФАС  сотовые операторы  тарифы  проверка 

13 января. Mossovetinfo.ru – Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами, сообщает РБК со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Голомолзина

По словам Голомолзина, пока жалоб на повышение тарифов в ФАС не поступало, однако ведомство намерено внимательно изучить обоснованность такого решения.

Ранее сообщалось, что операторы «Мегафон» и «Билайн» намерены повысить стоимость некоторых архивных тарифов. Данный шаг операторы объяснили ростом объема услуг, потребляемых абонентами и необходимостью выполнять требования законодательства.


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Теги: 
ФАС  сотовые операторы  тарифы  проверка 

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