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В России     18.11.2024 10:55

ФСБ России задержан гражданин России, планировавший теракты в ряде регионов РФ

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Теги:  теракты  планирование  взрывные устройства  изготовление  ФСБ  задержание 

18 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей, сообщает пресс-служба ФСБ в понедельник. Также «задержано 7 граждан Российской Федерации, в отношении которых проводятся следственные действия».

«Установлено, что в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств.
Изготовленные взрывные устройства он передавал через тайники другим агентам украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористических актов в зданиях отдела полиции, «Дома офицеров» Белгорода и офисах двух энергетических компаний в Брянске в период проведения выборов Президента РФ в марте 2024 года, а также подрыва газораспределительной подстанции в Туле, которые были предотвращены правоохранительными органами. За подготовку указанных преступлений органами безопасности задержано 7 граждан Российской Федерации, в отношении которых проводятся следственные действия», - сообщает ФСБ.

«В домовладении фигуранта изъято готовое к использованию СВУ, массой 4,8 кг на основе аммонала, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен ВОВ, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами. Изъятое оружие направлено на экспертизу.
В отношении фигуранта следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении ФСБ России.

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Теги: 
теракты  планирование  взрывные устройства  изготовление  ФСБ  задержание 

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